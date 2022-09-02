Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6'lı masanın 8. ortağı FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “6'lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7'nci ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8'inci ortak FETÖ'nün hesabı, kendilerini ilgilendirir. Biz bunların hepsini takip ediyoruz, ama hiçbirini kaale almıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

“Demokrasi ve kalkınma devrimleriyle Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, “Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt zaferinin bininci yılı olan 2071'e adayacaklar. İşte millet olmak, devlet olmak, büyük olmak, güçlük olmak budur. Uzunca bir süredir bu ruhtan bu maziden şuurdan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim çatışma varsa hepsini milletimize dayattılar. Herkes kalkınma, hak özgürlük, büyüme medeniyet yolunda ilerlerken, bize hep bölünmeyi parçalanmayı, küçülmeyi, vesayeti, darbeleri dayattılar. Maalesef bu sebeple milli mücadelemiz zafere ulaştırdık. Evet yeni devletimiz kurduk, evet özgürlüğümüzü tekrar kazandık. Ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık, gerisinde bırakıldık. Ülkemizin ve milletimizin talihini yenmek için başlatılan girişimlerinde kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarında akamete uğradık. Gençler artık bu ülkeye vesayetin pençesinin geçirilmesi eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede darbe dönemlerinin yeniden açılması eskisinden çok daha zordur. Artık bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi çok daha zordur. Çünkü biz milletimizle ülkemize Allah'a hamd olsun çağ atlattık. Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. Şimdi de bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talibiz. Milletimizle paylaştığımız her hedef bu amaca yöneliktir. Bunun için AK Parti Türkiye'nin dünün sadece, bu günün değil, yarının da partisidir. Türkiye'yi ve Türk milletini bu gün sahip olduğu kalkınma ve demokrasi standartlarına siz çıkardınız. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları çözmeye, kararlılığa, güce yine biz sahipsiz. İstanbul kuruluşumuzdan bu güne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. İl teşkilatımızı geçtiğimiz ay sonunda başlattığı ‘Yüz yüze 100 gün' kampanyamızı 2023 şahlanışının ilk işareti olarak görüyorum. Bu kampanyanın Orhan Gencebay şarkısında çok güzel ifade edilmiş. Milletle bir olunca gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul gerçekten çok güzel” dedi.

“Manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır”

Alevi Bektaşilerin meselelerinin çoğunun çözüldüğünü, kalanların da adım adım çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 85 milyon vatandaşımız her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her bireyi tüm haklarından, özgürlüklerden, imkanlardan, fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir. Eksikliklerimiz yok mudur, aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Bu eksikleri tamamlama ve giderme irademizi, hepsinden daha üstün, daha güçlüdür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler de eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazi Vakfı Dergahında, ardından Hacı Bektaş'ta hazreti hünkarın huzurunda, birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz. Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç olmaz diyorsak, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanları da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca Alevi Bektaşi kardeşlerimizi istismar ederek siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimler bu gelişmeler karşısında gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyet duyuyoruz. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Kardeşlerim Allahsız Alevilik olmaz, Muhammet'siz Alevilik olmaz, Ali'siz Alevilik olmaz, dinsiz, imansız, amelsiz, sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilikte olmaz, Müslümanlıkta olmaz, Kürtlükte olmaz, Türklükte olmaz, hatta insanlıkta olmaz. Her kim aksini iddia ediyorsa kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur. Kim bilir hangi kirli hesapla hareket ediyordur. Kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur. Hadsiz ve hudutsuz bir şekilde yüce Yaradan'a, Peygamber Efendimize, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini, milletimizde, tarihte affetmez. Eğer konunun hukuki bir yönü varsa yargı da affetmez” diye konuştu.

“Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı”

“Biz hasbi ve harbi bir şekilde milletimizi tüm fertleriyle kucaklayarak, ülkemizi büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu, ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olacak. Tıpkı 20 yıldır olduğu gibi 2023 seçimlerine kadar da önümüze getirilecek her oyunu, tuzağı bozmaya senaryoyu yırtıp atmaya kararlıyız. Türkiye'nin, milletimizin, bölgemizin, dünyanın ihtiyacı budur. AK Parti kadroları olarak işte böyle bir hayati misyonu üstlendiğimizi bilinciyle hareket etmeli, her sözümüzü buna göre söylemeli, her adamımızı buna göre atmalı, her faaliyetimizi buna göre yürütmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Ülkemize eser ve hizmet kazandırma gayretimizi yavaşlatmak bir yana daha da hızlandırıyoruz”

Seçimden seçime seçmenleri hatırlayan bir parti olmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için seçim çalışması bir önceki seçim günün ertesi sabahı başlar. Yeni yönetim sistemiyle genel seçimler cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği olarak iki ayaklı hale geldi. Cumhur İttifakının adayı şahsım olduğunu paylaştık. Diğer ittifaklar, partiler henüz herhangi bir aday telaffuz edemediler. Yaşanan kavganın gürültüsü, girilen hesapların tozu dumanı, yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden hissediliyor. Milletin karşısına çıkartacak aday için bile bunca ayak oyunu, bunca dala vere, bunca kolpa içine girdiler. Allah muhafaza bunların yönetime gelmeleri halinde ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyeceklerini düşünmek bile istemiyorum. Cumhurbaşkanı adaylarını bir kenara bıraktık, ülkenin ve milletin geleceğine dair vizyon, herhangi program, herhangi bir projeleri de yok. Biz 2023 hedefleri diyoruz, 2053 diyoruz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyoruz. Bunların her birinin altını nice programlarla, nice projelerle dolduruyoruz. Halbuki elimizde asırlık eser ve hizmetlerden oluşan 20 yıllık müktesebatımız var. ‘4 dönüm bostan, yan gel yat osman' deyip bu eser ve hizmet mirasının ekmeğini yemekle iktifa edebilirdik. Ama böyle bir tembellik, gaflet, aymazlık bize yakışmaz. Bunun için ülkemize eser ve hizmet kazandırma gayretimizi yavaşlatmak bir yana daha da hızlandırıyoruz” dedi.

“6'lı masanın 8. ortağı FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir”

6'lı masaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette her gönülde elbette bir aslan yatar. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Topladığı 6'lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7'nci ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8'inci ortak FETÖ'nün hesabı, kendilerini ilgilendirir. Masa projesinin kim olduklarının az çok herkesin tahmin edeceği, alenen itiraf ettikleri üzere adresleri belli olan asıl sahiplerinin hesapları da kendilerini ilgilendirir. Biz bunların hepsini takip ediyoruz, ama hiçbirini kaale almıyoruz. AK Parti milletin kurduğu, iktidara getirdiği, bunca eser hizmet üretmesine fırsat verdiği bir partidir. AK Parti'yi güçlü kılan bu vasıflara sahip çıktıkça karşımızda kimin olduğu çok önemli değildir. Neticeyle 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan, kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız. Şuna inanacağız, bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da rabbimizin tuzağıdır, biz buna inandık, bununla devam ediyoruz. Sandıktan birinci parti olarak çıkacaksak, bunu milletimizle olan muhabbetimizi güçlendirerek gerçekleştireceğiz. Sizlerden vitesi yükseltmenizi, her gününüzü, her anınızı 2023 odaklı bir şekilde en güzel şekilde değerlendirmenizi istiyorum. İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardır. AK Parti olarak biz bunun 43 aldık. CHP 28 aldı, İP 8'ini aldı, MHP 7'sini aldı, HDP 12'sini aldı. Bize bu rakam yetmez, Allah'ın izniyle sandıkları öyle bir patlatalım ki İstanbul'da inşallah yarıdan fazlasını biz almakta kararlı mıyız? Bu kadro bunu başarmaya muktedirdir. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum” ifadelerini kullandı.