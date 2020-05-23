İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’nda aile kabristanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanını ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un mezarlarını da ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.