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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı(2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle:


“Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin


Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu


Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen


Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör


Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal


Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç


Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı


Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş


Kilis Mehmet Abdi Bulut


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın


Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan


Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı


Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir


Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler


Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin


Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir


Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü


Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül


Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan


Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak”.

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