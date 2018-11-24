Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıkladı(2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle:
“Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör
Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş
Kilis Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan
Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin
Samsun Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir
Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü
Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan
Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak”.