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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıklıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle:


“Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç


Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir


Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel


Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar


Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe


Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz


Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin


Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak


Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay


Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin


Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş


Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atila


Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü".

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