Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan adaylarını açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonda büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan, partisinin 40 ildeki belediye başkan adayını açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre AK Parti'nin adayları şöyle:
“Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç
Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel
Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe
Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin
Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak
Bitlis Belediye Başkan Adayı Nasrullah Tanğlay
Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atila
Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü".