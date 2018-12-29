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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi.


Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ittifakı kapsamında İstanbul'da 3 ilçede aday göstermeyerek Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceklerini de söyledi. Erdoğan Beşiktaş'ta MHP Belediye Başkan Adayı Serkan Topeli, Maltepe'de MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykal ve Silivri'de MHP Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ı destekleyeceklerini kaydetti.


Ak Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları ise şöyle sıralandı:


“Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural


Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı


Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem


Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy


Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı


Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır


Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur


Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu


Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner


Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın


Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık


Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız


Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal


Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner


Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz


Esenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu


Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci


Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken


Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan


Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta


Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir


Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz


Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin


Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek


Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz


Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin


Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü


Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar


Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin


Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun


Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı


Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı


Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım


Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen


Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy”

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