Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ittifakı kapsamında İstanbul'da 3 ilçede aday göstermeyerek Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyeceklerini de söyledi. Erdoğan Beşiktaş'ta MHP Belediye Başkan Adayı Serkan Topeli, Maltepe'de MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykal ve Silivri'de MHP Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ı destekleyeceklerini kaydetti.
Ak Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları ise şöyle sıralandı:
“Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy
Bağcılar Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır
Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur
Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz
Esenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu
Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken
Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta
Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir
Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin
Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz
Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin
Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü
Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar
Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin
Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun
Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı
Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı
Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım
Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım
Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy”