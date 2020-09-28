Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmek durumunda kalmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı kınayarak, "Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek durumunda kalmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'na katıldı.

“Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı kınıyorum”

Sempozyumda konuşan Erdoğan Ermenistan'ın Azerbaycan işgaline ilişkin olarak, “Dün Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha kınıyorum. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbi ile dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgali ile başlayan krize bir son verilmesinin vakti gelmiştir. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi ile bölge yeniden barışa huzura kavuşacaktır. Bunun dışındaki tüm dayatma ve teklifler sadece haksız ve hukuksuz olmakla kalmayacak Ermenistan'ı şımartmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesmek durumunda kalmıştır”

Rusya, Amerika ve Fransa'dan oluşan Minsk üçlüsünü hatırlatan Erdoğan, “Minsk üçlüsü denen Amerika, Rusya, Fransa bugüne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit. ‘Türkiye burada mı, Türk askeri burada var mı' Bunu söyleyenler Güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye'nin kuzeyini parselleyen orada üs kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleri ile Suriye'de cirit atanlardır. ‘Bunlar gelmişler Türk askeri burada mı, Türkiye silah naklediyor mu' diyorlar. Bu akla bak. Adeta İlham Aliyev kardeşimiz sanki bunlara hesap verecek. Zaten 30 yıla yakındır size hep hesap verdiler bu işi çözelim dediler. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları?Azerbaycan. Bunu kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Buradaki insanlar 1 milyonu aşkın insan topraklarından uzak şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. İşgalciler ise oralarda. Bunun hesabını kimse sormuyor. 'Artık hesap vakti geldi' diyen Azerbaycan ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek durumunda kalmıştır” şeklinde konuştu.