Cumhurba?kan? Erdo?an, Bakan Turhan'?n o?lunun nikah ?ahidi oldu

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Ula?t?rma ve Altyap? Bakan? Mehmet Cahit Turhan'?n o?lu Abdulkadir Turhan ve Merve Do?anay'?n nikah t?renine kat?larak ?iftin nikah ?ahitli?ini yapt?.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an e?i Emine Erdo?an ile birlikte Ula?t?rma ve Altyap? Bakan? Mehmet Cahit Turhan'?n o?lu Abdulkadir Turhan ve Merve Do?anay'?n Hali? Kongre Merkezinde d?zenlenen nikah t?renine kat?ld?. Cumhurba?kan? Erdo?an, Beyo?lu Belediye Ba?kan? Haydar Ali Y?ld?z'?n k?yd??? nikah t?reninden ?iftin nikah ?ahitli?ini yapt?. Cumhurba?kan? Erdo?an, evlilik c?zdan?n? Turhan ?iftine takdim ederken, mutluluklar diledi.