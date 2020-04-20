Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Başakşehir Şehir Hastanesinin yanına inşallah metro da gelecek”

Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açılıyor. Açılış nedeniyle hastanede gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile bağlandı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın korona virüs salgını ile adeta kavrulduğu bir dönemde bu açılışı yapmamız çok önemli. Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanları evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü dönemde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye yatak ve doktor sayısında değilse bile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Şu anda bu hastanemizi bin 500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimize yeterli olmanın, dostlarımıza yardım eli uzatabilecek seviyede bulunmamızın önemini bizzat yaşayarak görüyoruz. Büyük ideallerle kurulmuş birliklerin, küresel yapıları anlamını yitirdiği dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Bu başarının gerisinde özellikle kurmuş olduğumuz altyapı, özellikle hükumetlerimiz döneminde attığımız adımların büyük önemi var” ifadelerini kullandı.

“Yeşilköy ve Sancaktepe'de hastanelerin yanında hava ulaşımı devam edecek”

Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı süren hastanelere dikkat çeken Erdoğan, “Bu dönem içerisinde kararlı bir adım attık. Fakat bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız demedik. Yeşilköy havalimanının bir bölümüne 45 günde bin 5 yataklı hastane inşa edeceğiz dedik. Tek odalı olmak üzere. Şu anda yoğun bir şekilde bu hastane inşaatı devam ediyor. Yine Sancaktepe'de aynı oda sayısına sahip başka bir hastane daha yapıyoruz. Bunlar her odasında gerekli olan bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılıyor. Yeşilköy'de aynı zamanda hava ulaşımı aynı şekilde Sancaktepe'de hava ulaşımı da olacak şekilde tedbirimizi aldık. Sancaktepe'de iki ulaşım imkanımız var. Bir taraftan malum Sabiha Gökçen, bir taraftan bitişiğindeki pist var. Yeşilköy'de zaten böyle bir sıkıntımız yok. Bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkanı yakalayacağız. Sadece bu güne değil on yıl sonrasına da cevap verecek bir yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizde genel sağlık sigortası dışında kalan neredeyse kimse yoktur”

Türkiye'ye son 17 yılda sağlık anlamında yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, “Sağlık reformları ile altyapı ve sistemi güçlendirdik. Derince'de de yine 250 yataklı bir hastaneyi aynı şekilde inşa ediyoruz. Bir diğeri de Sultan Abdmülhamit'in Hadımköy'de inşa ettiği tarihi 150 odalı hastanenin restorasyonu yapılıyor. Mesele şu. Tarihi toprağa gömmeyelim, onarıp yeniden kazanalım. Gelecek onunla da iftihar etsin. Ülkemizde genel sağlık sigortası dışında kalan neredeyse kimse yoktur. Gücü olan primini ödeyerek, gücü olmayanın primini devlet üstlenerek herkesi bu şemsiyede topladık. Eskiden dökülen, dert kapısı olan hastanelerimizi binasından cihazına kadar tamamen yeniledik. Bununla kalmadık. Hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Ne zamanki bu ülkede başbakan oldum o süreçte hep bunu söyledim. Şehir hastaneleri benim rüyamdır dedim. O günden itibaren başladık ve şehir hastaneleri inşa ederek tüm büyük şehirlerimizde bunları yapacağız. Bunun dışında bazı şehirlerimizde yine şehir hastaneleri inşa edeceğiz. Tüm dünyanı hayranlıkla takip ettiği bu proje kapsamında bugüne kadar 10 şehir hastanesi hizmete aldık” diye konuştu.

“Bilgisayarlı tomografi cihazımız, Avrupa'nın toplumundan fazla”

Salgın sürecinde Türkiye'nin sağlık altyapısının gücünün ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, “Az gelişmiş ülke vatandaşları zaten kayda değer bir sağlık hizmeti alamıyor. Gelişmiş ülkelerde ise ancak parası olan yeterli sağlık hizmetine sahip olabiliyor. Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca erişiminin batı ülkelerinde nasıl büyük meblağlarla mümkün olduğunun örneklerine rastlıyoruz. Ülkemizde 1.5 milyon vatandaşımızın ücretsiz şekilde evde bakım hizmeti alabildiğini söylediğimiz batılı dostlarımız inanmakta güçlük çekiyor. Covid 19 hastalığı teşhisinde çok önemli olan bilgisayarlı tomografi cihazının ülkemizdeki mevcudu tüm Avrupa'daki toplam sayıdan daha fazladır. Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastanelerin hizmet standartları, ülkemizdeki şehir hastanelerinin seviyesine ancak ulaşabiliyor. Hükumete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5 bin 400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filolarına sahibiz. Bugün 1526 hastane, 4000 tedavi kurumu ile milletimize ülkenin her köşesinden sağlık hizmeti veriyoruz. Eskiden ancak İstanbul, Ankara gibi büyük şehirle alınabilen sağlık hizmetleri bugün en ücra yerlerdeki ilçelerimize kadar yayılmış durumda. Türkiye'nin sağlık harcamalarına ayırdığı miktar 2002 yılında 19 milyar lirayı bulmazken, bugün 190 milyar liraya ulaştı. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ise yüzde 70 üzerine çıktı. Hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Ayın başarıya eğitimden ulaştırmaya, adaletten enerjiye her alanda rastlamak mümkündür” açıklamalarında bulundu.

“5 bin cihaz üretmezlerse hesabını sorarız”

Yerli ve milli ventilatör cihazlarının önemi de değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi. Ama ne güzel tecellidir ki şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde hamdolsun bu kadro üretmiş vaziyette. İnşallah Mayıs sonuna kadar verdikleri söz şu ayda 5 bin. Ayda 5 bin üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız. Dünyaya bir örnek sunacağız. Bu noktada dünya ventilatör noktasında çok sıkıntılar yaşadı, yaşıyor. Bütün bunlara rağmen biz bu süreci başarılı şekilde atlattık Şu anda Başakşehir Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü geldi. 100 de bugün teslim yapıldı. Bir bölümü de gelecek. Yani Başakşehir Şehir Hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok ve olmayacak. Yeşilköy inşallah bin 5 odası ile devreye giriyor. Aynı şekilde Sancaktepe devreye giriyor. Buralarda bütün bu ihtiyaçlarımız giderilmiş durumda. Türkiye kendine yeter. Hele hele ilaç sanayisinde kendimizi bu noktada konsolide edersek, ilacımızı üretir hale geldiğimiz zamandan itibaren bu noktada daha farklı adımları da atacağız”

“Başakşehir Şehir Hastanesinin yanına inşallah metro da gelecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi metro inşaatının da devlet tarafından yapılacağını açıklayarak, “Buranın yolunu yarım yamalak bırakan bir İstanbul belediyesi var. Biz iktidarız hamdolsun. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Bir taraftan yolu yapıldı yapılıyor, bir diğer taraftan inşallah metrosunu da yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesinin yanına inşallah metro da gelecek. Hem metro hem kara yolu ulaşımı sağlamış olacağız. Hastanemize ulaşımda herhangi bir sıkıntı olmayacak” dedi.