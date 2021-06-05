Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken Üsküdar Beylerbeyi'nde bir dondurmacıya uğradı, vatandaşlarla sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada dondurma yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.