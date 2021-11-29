Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak görevini son ana kadar icra etti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in cenazesinde yaptığı konuşmada, “Yöneticilikte ‘ben bir beyefendi tanıdım' dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti” ifadelerinde bulundu.

Dün hayata gözlerini yuman Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Cengiz'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

“Hakikaten bir beyefendiydi”

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede yaptığı konuşmada, “Yöneticilikte ‘ben bir beyefendi tanıdım' dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabb'im İnşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzere devam eden Mustafa ağabeyimizi, İnşallah cennetiyle, cemaliyle de ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya Rabb'imden sabırlar İnşallah lütfeylesin. Rabb'im yar, yardımcısı olsun İnşallah” dedi.