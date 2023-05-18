Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz sadece milletimizin emrindeyiz, bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz”

Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'na katıldı. Açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Milletimiz 14 Mayıs'ta sandık başına gidip iradesini beyan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu 322 milletvekili ile Cumhur İttifakı'na vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi. Milletimizin iradesinin başımızın üzerinde yeri var. Allah'ın izni ile 2. turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz. Bunun için şimdiden ülkemize kazandırdığımız eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki gücünü artırmak için hangi ilişkileri harekete geçirebileceğimize bakıyoruz. Niye bu kadar kendimizden eminiz biliyor musunuz? Çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz. Şu anda biz sadece ülkemize eser kazandırma peşindeyiz. Her kesimin sıkıntılarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şu Avrasya Tüneli olmasaydı, halimiz nice olurdu. Şehitler Köprümüz işimizi kolaylaştırıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu. Osmangazi Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu. Çanakkale Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu” diye konuştu.

“Vergileri düşürerek insanımızı rahatlatacağız”

“Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz gazını ülkemize kazandırmamızdan sonra yaptıklarımızı gördünüz. 1 ay ücretsiz halkımıza ulaştırdık. Şimdi sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımız andan itibaren halkımız istifade edecek. Bu Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu teröristler sebebiyle Gabar petrolü yıllarca çıkarılamamıştır. Vergileri düşürerek insanımızı rahatlatacağız. Her konuda benzer adımlar atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizin sırtına yeni yükler bindirerek değil, milletimizin yükünü hafifleterek inşa edeceğiz. Aklıma yolda gördüğüm araç arkası yazısı geldi. Yazıda 'bir gün ağırlık düşerse omuzlarına, o benim vebalimdir unutma' diyordu. Sizin vebalinizi unutmadık, istismar etmedik. Şoförlerimizin de diğer tüm esnaflarımızın yanında olduk. Bölünmüş yollardan otobanlara, şehir içindeki köprü ve tünellere kadar yaptığımız yatırımların muhatabı doğrudan sizlersiniz. Şu salonun dili olsa da konuşsa. Bu Haliç'i biz temizledik. Burayı da Allah rahmet eylesin Kadir Topbaş Bey'in döneminde bitirdik. Salondan hepimiz istifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflar için yapılan çalışmalarla ilgili, “Bugün Halkbank vesilesiyle 1.5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda oluyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl esnaflarımız için 150 milyar lira tutarında destek paketleri hazırladık. 400 bin esnafımızı 146 milyar liralık kredi ile destekledik. Ticari araçlara ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik. 850 bin esnafımıza çok önemli kolaylık sağladık. Geçtiğimiz günlerde emeklilikteki prim gün sayısı adaletsizliğini giderme sözü verdik. Küçük esnafımızın prim ve gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirdik. İstanbul'daki halk otobüsü işletmecilerimizin tüm taleplerini karşıladık. Gençlerimizin yıllık 150 bin liralık kazançlarından vergi almıyor, sigorta primlerini ödüyoruz. 2 kavram önemli. Güven ve istikrar. Gençler unutmayın. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Geçmişte adımlar atamasın diye ülkemizin önüne nice tuzaklar kuruldu. Yaşadığımız her musibetin gerisinde Türkiye'yi oyun dışında tutma vardı. Bize düşmanlar. Ülke kaynaklarını Londra tefecilerine akıtmaya devam etseydik, inanın bizden kıymetlisi olmazdı. Biz sadece Allah'ı rızasını, milletimizin desteğini istedik ve bunun için çalıştık. Eksiklerimiz şüphesiz vardır. Hatasızlık iddiası bizim inancımıza uymaz. Türkiye'nin büyümesi milletimizin huzuru için verdiğimiz mücadele sonuna kadar samimiydi. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarına karşı mücadele ederken, çözüm yolları ararken de samimiydik. 15 Temmuz'da tanklara, uçaklara meydan okurken de samimiydik. Sizler bu mücadelenin hepsinde de bizimle beraberdiniz” ifadelerini kullandı.

“Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleri en önemli sınamalardan biri olmuştur. Ülkemiz ilk defa uzun aradan sonra 2 ittifaklı seçim yaşadı. Koalisyon masası ittifakının nasıl ortaya çıktığını anlatmaya gerek yok. Karşımızdaki adaya kimlerin destek verdiğini, kimlerin yol verdiğini sizler iyi biliyorsunuz. Buna rağmen 2 milyon 500 bin farkla geride kalınca, nasıl tehditler savurduklarını birlikte gördük. Koalisyon masasının kendi içinde hesaplar biraz karışık. Bölücü örgütün desteğini sağlama aldılar. Kılıçdaroğlu insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Helalleşme tiyatrosunun yerini faşizmin bir günde en rezil hali aldı. Hiçbir kılıf bu minareyi örtmeye yetmez. Millete hakaret ederek siyaset olmaz. Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. CHP'li belediyeler ve bu partiyle irtibatlı STK'lar, depremzedelere yardımları kesmekten, kaldıkları yerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttılar, bu ne vicdansızlıktır. Suçüstü yakalanınca da işi başka tarafa çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. 5 şehidimiz oldu. Ne yaparsanız yapın Cudi'de de Tendürek'te de şehitlerimizin intikamı muhakkak alınacaktır. Bay bay Kemal, yol yürüdüğün bu Kandil varisleriyle yolunu muhakkak ayıracaksın ama zaman çok geç olacak. Milletim sana fırsat vermeyecek 28'inde işi benim milletim bitirecek. Yol kısayken süratle işi bitirelim. Biz 6 Şubat'tan bu yana hep yaptığımız gibi deprem bölgelerindeyiz. Çalışmaları yerinde göreceğiz. Biz bu milleti Allah için seviyoruz” dedi.