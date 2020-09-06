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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Böyle Daha Güzelsin" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisini ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinden çıkarak Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasına geldi. Erdoğan, burada düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" isimli sergiyi ziyaret etti. Bir süre sergiyi gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul edeceği Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere Topkapı Sarayı'ndan ayrıldı.

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