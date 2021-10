Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin bir şekilde görüldüğü yerdir”

Açık konuşmak gerekirse bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin bir şekilde görüldüğü yerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen kurdele kesim töreniyle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler törenin ardından AKM'yi gezdi. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir asrını tamamlananın, eşiğine geldiğimiz cumhuriyetimizi nice asırlar boyunca yaşatacak azim ve kararlılığa sahiptir. Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedefleriyle bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayret içindeyiz. Hiçbir engelin tuzağın saldırının izi cumhuriyetimizin 100. yılı belirlediğimiz hedeflere ulaşmasına alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Bir kez daha sizlerin tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.

“İstanbul'un sembol yapısını yeni baştan yapmak için adım attık, her adımda engellendik”

Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizi 98 yıl dönümüne erişmenin sevincini yaşadığımız bu gün ülkemize ve İstanbul'umuz kültür sanat eseri kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Bilindiği gibi taksimde 75 yıl önce temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi uzunca bir süre önce artık kullanılamaz hale gelmişti. Aslında biz İstanbul'un sembol yapısını yeni baştan inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Ancak attığımızı her adımda engellendik. Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan her tarafı dökülen işlevleri yerine getiremeyen Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktırmamak için yapılan kampanyaları hatırlıyoruz. Biz en başından bu yana orasını yıktıktan sonra yerine çok daha güzelini estetiğini kullanışlısını yapacağımızı söylüyoruz. Buna rağmen kimi çevrelerle ideolojik saplandı, siyasi hesaplaşma, kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülecek bize ve ülkeye vakit kaybettirdiler. Gezi olayları sırasında nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. Bütün bu sorunları aşarak gereken hazırlıkları yaptık, 2019'da yeni binanın temelini attık. İlk AKM binası gibi bu eserin de mimarı Tabanlıoğlu ailesi oldu. Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan bu esiren inşası 2.5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı” dedi.

“Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin bir şekilde görüldüğü yerdir”

Yeni AKM binası hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz bu salon Atatürk Kültür Merkezi'nin en büyük ve ana yapısıdır. Seyirci kapasitesi 2 binin üzerinde olan bu salon her türlü kültür sanat faaliyetini icra etmeye uygun alt yapıyla donatıldı. İkinci salonumuzda 800'ü aşan kapasite ve modern donanım ile pek çok faaliyetler için uygun bir yapıya sahip. Kültür sokağı ise kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema, sergi salonu, kafeleri, tasarım dükkanlarıyla her kesime hitap ediyor. Atatürk Kültür Merkezi yeni haliyle burada İstanbul'a ve dünyaya unutulmaz kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi eser ortaya çıkarttık. Uzun yıllar boyunca yenilenmesi projesine karşı çıkan bunun için akla hayale gelmeyen yalanlara başvuran kesimlerin ortaya çıkan eser karşısında mahcubiyet duyacaklarını ümit ediyorum. Açık konuşmak gerekirse bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin bir şekilde görüldüğü yerdir. Biz bunun benzerini biliyorsunuz Harbiye'de de yaşadık. Aynı durumla karşılaştık. Yapmayacaklar, burada sadece oyalıyorlar, bunları söylediler. Fakat biz adeta yerin dibine girercesine Harbiye'deki kongre merkezini yaptık. Biz her zaman her konuda olduğu gibi Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında sözümüzü eserlerimizle hizmetlerimizle söyledik. Biz 1994 yılından beri, bu şehir için neler yapmadık ki, Haliç'i temizleyip hakkın hizmetine sunduk, tünelleri, metroları, köprüleriyle ulaşım alt yapısı kurduk. Çünkü biz İstanbul'a aşıktık. Kentsel dönüşüm projeliyle yeşil alanlarıyla şehrin çehresini değiştirdik. İstanbul Havalimanı ve inşası yolunda ilk adımlarını attığımız Kanal İstanbul gibi stratejik projelerle şehrimizi dünyanın kalkınmanın merkezine yerleştirdik. Şehir hastaneleri, statları, modern yapısıyla şehri cazibe merkezi haline getirecek sayısız hizmeti halkımızın hizmetine sunduk. İstanbul'un tarihine kültürüne, sanatına sahip çıkacak eserlere imza attık. Bu günde yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni açıyoruz. İstanbul ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun bu eseri kazandırmakla bizden sonraki nesillere ne büyük hediyeyi verdiğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Atatürk Kültür Merkezimizi bu şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası olarak görüyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "İstanbul'un 1453'teki fethinden beri, bu şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası olarak gördüğüm Atatürk Kültür Merkezimiz ülkemizin kültür ve sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır. Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Atatürk Kültür Merkezi milletimize kazandıran Kültür Ve Turizm Bakanlığımız mimarımız Murat Tabanlıoğlu ve kardeşlerini, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu açılışla birlikte 4 Kasım tarihine kadar sürecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni de başlatmış oluyoruz. Biraz sonra dünya prömiyerini Koca Sinan Operası Atatürk Kültür Merkezimizin, hem de kültür festivalin açılış programıdır. Bugünden itibaren 5 gün boyunca 40'ı kapalı ve 24 açık olmak üzere 64 farklı noktada yürütülecek sergi konser, atölye çalışması, edebiyat sohbeti gibi etkinliklere gençlerimizi başta olmak üzere herkesi davet ediyoruz. Her yıl ilk ve son baharda yapılarak geleneksel hale getirilecek bu festival Atatürk Kültür Merkezi ve Galataport arasında uzanan onlarca mekanın hem kendi vatandaşlarımız, hem de yabancı misafirlerimiz tarafından daha iyi tanınmasına vesile olacaktır. Doğup büyüdüğüm, sivil toplum ve siyaset çalışmalarına ilk başladığım yer olan Beyoğlu'nun batı ve doğu kültürünün seçkin örneklerinin sergileneceği bu tarz etkinliklerle marka değerinin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz.”

“3 imparatorluğun başkenti olan İstanbul cumhuriyetimizin en kıymetli markasıdır”

“Her şeyden önce böyle bir eserin meydana getirilmesinde tabi ki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kardeşimi özellikle kutluyorum” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü buraya sadece ara sıra uğramak değil, buraya gerçekten kendini vermek suretiyle yakın markajda burayı takip etmesi ekibinin aynı şekilde takip etmesi, işte bu gün bu açılışı yapma şanına bizi kavuşturdu. İstanbul dünyanın en kadim medeniyet şehirlerinden biri olmasına rağmen hala hak ettiği yere ulaşmadı. En eski uygarlıkların izlerini taşıyan 3 imparatorluğun başkenti olan İstanbul cumhuriyetimizin en kıymetli markasıdır. Cumhuriyetimizi kurduktan sonra yeni bir medeniyet hamlesi için ihtiyacımız olan gücü uzun bir süre sonra toparlayabildik. Ülkemizinim her şehri gibi İstanbul da ağır yaralar aldı. Belediye başkanı seçildiğimizde gecekondularla çevrili alt yapısı yetersiz, insanlara temel hizmetlere bile erişemeyen bir şehir devralmıştık. Uzun yılların birikim olan sorunla için kolları sıvayıp kısa sürede önemli mesafe aldık. Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde İstanbul için her meselesiyle yakından ilgilendik. Elbette bu kadim şehir, geri dönüşü olmayan kimi tahribatlara uğradı. Şu gerçeği hep birlikte kabul etmeliyiz artık karşımızda çehresi değişmiş, imkanları artmış, hedefleri büyümüş bir İstanbul var. Artık eğitimden sağlığa ulaşımdan spora her alanda dünyanın en gelişmiş şehirleriyle yarışan ve çoğuna da geride bırakan bir İstanbul'a sahibiz. Atatürk Kültür Merkezi inşaatına başladığımız yıl bu anlayışla ülkemizin kültür sanatına kalıcı iz bırakacak bir eser isteğimiz dile getirdik. Sağ olsun sanatçılarımız gece gündüz çalışıp bu milli eseri ortaya çıkardılar. Bugün bu eserle Hasan Uçarsu beyefendinin bestelediği Koca Sinan Operası'yla Atatürk Kültür Merkezimizin açılışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.