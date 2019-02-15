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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya helikopterle hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’dan helikopterle Bursa’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'dan helikopterle Bursa'ya hareket etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya hareket etti. Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun yanında bulunan helikopter pistinde kendisini bekleyen helikoptere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Alinur Aktaş'la birlikte bindiği görüldü. Helikopterin hareketi öncesi ve kalkışı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

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