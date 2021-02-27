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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de balık aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne gittiği sırada Çengelköy’de durarak esnafla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada Çengelköy'de durarak esnafla sohbet etti. Ardından bir balıkçıdan levrek balığı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli Açılış Törenine Canlı Bağlantı için üzere Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. Çengelköy'e uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan balıkçıdan levrek aldı. Vatandaş ile de kısa süre sohbet eden Erdoğan Vahdettin Köşk'üne geçti.


Balıkçı İbrahim Uzun, ”Geçen de ,vermiştik büyük balık vermiştik. Onun aynısından verdik. Çok beğendiğini söyledi. 'Aynı balıktan tekrar istiyorum' dedi, verdik. Yani köşke zaten iki günde bir geliyor aşağı yukarı iki günde bir geliyor haftada bir, on günde bir de balık alıyor” dedi.

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