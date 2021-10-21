İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy’de bir kafeye vatandaşın kahve içme daveti üzerine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de bir kafeye vatandaşın kahve içme daveti üzerine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada, kendisini kahve içmeye davet eden vatandaşın daveti üzerine makam aracını yolda durdurarak Çengelköy'de bir kafeye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe çalışanları ve kafedeki müşteriler ile sohbet etti.

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