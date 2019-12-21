Cumhurba?kan? Erdo?an: ?CHP y?netimi ge?mi?iyle y?zle?ene kadar pe?lerini b?rakmayaca??z?

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Hali? Kongre Merkezi'nde d?zenlenen 2019 Necip Faz?l ?d?lleri program?na kat?ld?. ?d?l t?renine Cumhurba?kan? Erdo?an'?n yan? s?ra, Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Fuat Oktay, Cumhurba?kanl??? S?zc?s? ?brahim Kal?n, Hazine ve Maliye Bakan? Berat Albayrak, K?lt?r ve Turizm Bakan? Mehmet Ersoy, Adalet Bakan? Abdulhamit G?l, Aile, ?al??ma ve Sosyal Hizmetler Bakan? Zehra Z?mr?t Sel?uk ile birlikte ?ok say?da davetli kat?ld?. Necip Faz?l Sayg? ?d?l?n? almaya hak kazanan Prof. M. U?ur Derman, ?d?l?n? Cumhurba?kan? Erdo?an'?n elinden ald?.

?Ge?mi?le y?zle?mek bizi k???ltmez tam tersine b?y?t?r?

Necip Faz?l ?d?llerinde konu?ma yapan Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?1947 y?l?ndan 1983 y?l?na kadar tam 8 defa hapse giren ?stat, ebedi aleme yine boynunda ta??d??? mahkumiyet karar?yla irtihal etmi?tir. ?stad?n hakk?nda eserler verdi?i ve bu u?urda bedeller ?dedi?i yak?n tarihimize dair hadiselerin halen yeterince ayd?nl??a kavu?turulamad???n? g?r?yor. Tarihimiz do?rusuyla, yanl???yla, eksi?iyle, fazlas?yla, sevinciyle, ?z?nt?yle bizim tarihimizdir. Ge?mi?imizle y?zle?mek bizi k???ltmez, tam tersine b?y?t?r. Bilhassa hakikatlere ula?ma konusunda olduk?a y?ksek bulundu?u yak?n tarihimizle ilgili bu yakla??ma daha ?ok ihtiyac?m?z var? dedi.

?CHP'nin bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsaml? samimi bir ?z ele?tiri vermesi ?artt?r?

Tek Parti CHP d?neminin ara?t?r?lmas? gereken noktalar? oldu?unu s?yleyen Cumhurba?kan? Erdo?an, ?Tek parti CHP'sine ait bir d?nemde objektif bir ?ekilde t?m boyutlar?yla ara?t?r?lmas? gereken karanl?k noktalar var. Bunu ?ncelikle yapmas? gereken ana muhalefet partisi CHP'nin bizatihi ta kendisidir. Ancak yak?n tarihle ilgili en fazla CHP konu?mas? gerekirken, dikkat ederseniz bu tart??malar g?ndeme gelince derin bir sessizli?e b?r?n?yorlar. A??k?as? CHP'nin bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsaml? samimi bir ?z ele?tiri vermesi ?artt?r. ?skilipli At?f Hocan?n idam?ndan, Dersim olaylar?na, T?rk?e ezan zulm?nden 27 May?s Darbesindeki rol?ne kadar pek ?ok ?z?c? hadisede CHP kendi tarihiyle y?zle?me cesareti g?sterememi?tir? diye konu?tu.

?CHP y?netiminin ge?mi?iyle y?zle?ene kadar pe?lerini b?rakmayaca??z?

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l??daro?lu'nu ele?tirerek konu?mas?n? s?rd?ren Cumhurba?kan? Erdo?an, ?Dersimli olan zatta bunu a??k?a ortaya koymam??t?r. Bu zat Dersimli olmakla gurur duydu?un s?yl?yor. Ancak, Dersim olaylar?yla ilgili bizim yakla??k 10 sene ?nce g?sterdi?imiz hassasiyet ve vicdan? tavr?n onda birini dahi sergileyemiyor. Biz CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne d???nd???n?, nas?l bir yakla??m i?inde oldu?unu halen bilmiyoruz. Sadece Dersim'de de?il, az ?nce ifade etti?im di?er konularda CHP'nin kurumsal anlamda ne d???nd??? kimse bilmiyor. CHP'nin bir an ?nce milletin kar??s?na ??k?p bu ?lkenin kar??s?na ??k?p ya ?z?r dilemesi, ya da ?z?c? olaydaki rolleri i?in pi?manl?k duydu?unu millete s?ylemesi gerekiyor. T?rkiye'nin gelece?i i?in, milletimizin kalbinde kabuk ba?layan yaralar?n tekrardan kanat?lmamas? i?in biz bu tavr? gerekli g?r?yoruz. Yoksa ?lkemiz belirli art niyetli ?evrelerin sosyal m?hendislik projelerinden kendini kurtaramayacakt?r. ?imdiye kadar toplumsal kucakla?may? per?inleyici bir?ok ad?ma imza atan bir parti olarak muhakkak bu konunda takip?isi olaca??z. CHP y?netimi ge?mi?leriyle y?zle?ene, darbeler, katliamlar, idamlar, kanl? sokak olaylar?na kadar cesaretle a??klayana kadar pe?lerini b?rakmayaca??z. B?ylece sadece ?lkemizin sanc?l? bir d?nemine ayna tutmakla kalmayacak ayn? zamanda ?stat Necip Faz?l'?n u?runda bedel ?dedi?i emanetine sahip ??km?? olaca??z? ?eklinde konu?tu.

2019 Necip Faz?l ?d?lleri sahiplerini buldu

T?rende Necip Faz?l Sayg? ?d?l?'n? Prof. M. U?ur Derman, Necip Faz?l ?lk Eserler ?d?l?'n? Emin G?rdamur, Necip Faz?l Hikaye-Roman ?d?l?'n? Cemal ?akar, Necip Faz?l Fikir Ara?t?rma ?d?lleri'ni Mehmet Akif Ayd?n ve Co?kun Y?lmaz, Necip Faz?l Uluslararas? K?lt?r ve Sanat ?d?l?'n? Emced ?slam Emced, Necip Faz?l ?lk Eserler ?d?l?'n? Meryem K?l?? ve Necip Faz?l ?iir ?d?l?'n? ise ?brahim Tenekeci ald?.