Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te yaptığı konuşmada "CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine 31 Mart'ta destek isteyerek başladıktan sonra, "Bizi bir araya getiren Cumhur İttifakı nedir? 15 Temmuz darbe girişimidir. O günden itibaren biz Cumhur İttifakı'nı oluşturduk ama o gece Bay Kemal FETÖ'cülerin müdahale ettiği tankların arasında geçerek Bakırköy Belediyesi'ne gitti" dedi.

Millet İttifakı'nın adaylık sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'den gelen talimatlar var. Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli saklı taraf kalmadı. Belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na da eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trabzonluyum diyerek Trabzonlu hemşehrilemi mi aldatacaksın. Benim Hazine Maliye Bakanım Trabzonlu, İçişleri Bakanım Trabzonlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Hangi şehirden olduğun değil adam olup olmadığın önemli. Ne kadar bilgi sahibisin. İstanbul'a sıradan biri olmaz dedik. Binali Bey'e gel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız dedik. At binenin kılıç kuşananın. Rastgele kişilerle bu iş yürütülemez. Burası İstanbul. Burada kalite, vasıf önemli, dünyayı tanımak önemli. Binali kardeşimiz birçok dünya lideriyle münasebetleri oldu. Bay Ekrem sen nereyi tanıyorsun. Bu iş öyle kolay değil. Bir tarafta Cumhurbaşkanı olarak kardeşiniz dört buçuk yıl daha bu makamda. Pazar akşamı Binali Bey İstanbul, Ahmet Cin kardeşimiz de Pendik Belediye Başkanı olacak. Böyle bir üçlü mü daha iyi hizmet verir, yoksa üstü şişhane altı kaval" dedi.

Pazar günü sandıklara hakim olma çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıklara gitmeyen olursa onları tutup sandığa götüreceğiz. Telefonlarla memleketi arayacağız" dedi. Binali Yıldırım'ın tek borcunun İstanbul'a olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse seçimden sonra Binali Bey'e diyet ödetmeye kalkamaz. Kandil'dekiler bile. Pensilvanya'dakiler bile. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim sorumluluğumuz Allah'a ve milletimizedir. Bizim tek hedefimiz var. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bizim derdimiz bu biz bunu yapacağız. Pendik Belediye Başkan Adayımız Ahmet Cin yakasına yapışmaya çalışan teröristin hiç gözünün yaşına bakmaz çarpar. Bakmayın boyunun kısa olduğuna. Soyadı da Cin" dedi.

CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin Adalar Belediye Başkan Adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor niye? Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk bayrağını göremezsiniz. CHP, sözde İYİ Parti, sözde Saadet bunlarla kol kola" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında ezan okununca bir süre konuşmasına ara verdi. Ezanın bitmesinin ardından bir süre daha konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini çaya davet eden bir vatandaşın davetini kırmayarak, seçimden sonra geleceğini söyledi.