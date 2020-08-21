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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan’da kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne gitti. Namazın ardından camiden çıkan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eyüpsultan'da yemcilik yapan Ramazan Akay, ahşaptan yapılan güvercini Cumhurbakşanı Erdoğan'a imzalattı. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra aracına binerek Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne hareket etti.

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