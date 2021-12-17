İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı.


3'üncü Afrika Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azzali de cuma namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kıldı. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.