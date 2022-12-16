Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgaz referans fiyatı Türkiye'de oluşacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri'de açılışı yapılan Trakya'da kurulacak doğalgaz merkezine ilişkin, "Doğalgaz referans fiyatı Türkiye'de oluşacak" dedi.

Avrupa'nın en büyük yer altı doğal gaz depolama tesisi Silivri'de kapasite artışıyla açıldı. Dev tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Tören alanına helikopter ile gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra helikopterle tesisin olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Silivri Yer Altı Doğal Gaz depolama tesisinin yeni fazıyla 4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitenin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ki açılışla birlikte Silivri, Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Bilindiği gibi bu tesisi biz kurmuş ilk fazını da 2007 yılında hizmete almıştık. Son genişletme çalışmaları denizden 3 kilometre açıktaki platformlar vasıtasıyla 18 kuyuda 31 bin metre deniz sondajı yapılarak gerçekleştirildi. Bu faaliyetler Karadeniz'deki sondaj işlemleri seviyesinde bir yoğunluk ile yürütülmüştür. Tüm bu çalışmalarda kullanılan malzemeler tamamen yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz depolama alanındaki teknoloji birikimine de katkı sağlanmıştır. Silivri Doğalgaz depolama tesisimiz günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir” dedi.

Ankara Tuzgölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Ülkemizin bu yılki doğalgaz tüketimini 53,5 milyar küp tüketeceği göz önüne alındığında Silivri'de ulaştığımız 4,6 milyar metreküplük ve Tuz gölünde hedeflediğimiz 5,4 milyar metreküplük kapasitesinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Silivri yer altı depolama tesisimizin yeni fazının hizmete girmesinde emeği geçen bakanlık, kurum, yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Ülkemizi doğal gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede küresel enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların uzun vadede kalkınma hedeflerimizi yavaşlatacak sorunların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı ile milletimize bir gelecek vizyonu sunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirme hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu büyük atılımı geçtiğimiz 20 yılda çalışıp didinerek günbegün üzerine koyarak sahip olduğumuz eser ve hizmet alt yapısı üzerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 20 yıla sığdırdığımız, asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete geldiğimizde kısır hesapların, çekişmelerin, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan bir Türkiye vardı. Sahip olduğumuz stratejik, beşeri ve tabi potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürerek ülkemizi önce bu girdaptan kurtardık. Her dönemde olduğu gibi bugün de birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük. Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyerek cari fazla yoluyla bu büyümeyi 85 milyonun tamamının hayatına yansıttık. Son dönemde maruz kaldığımız siyasi, sosyal ve ekonomik saldırılara karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomi programımızı daha güçlü ve kararlı hale getirerek tahkim ettik. Kalkınmanın temel unsurlarının başında yer alan enerji, alt yapı projelerinin hep öncelikli başlığı olmuştur. Bugün Türkiye, kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmeti ile dünyanın en 17'inci büyük arzını sunan ülkesidir. Yaklaşık 4'te 1'ini konutta, 4'te 1'ini sanayide, 4'te 1'ine yakınını enerji sektörünün kendisinde, 5'te 1'ini de ulaştırmada kullandığımız 160 milyon ton eşdeğer petrol enerji arzımız var. Bunun 2021'de 51 milyar dolara yaklaşan maddi değeri bu yıl 81 milyar dolara ulaşacak. Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüzü yüzde 65 seviyesine getirmemize rağmen enerjide halen ciddi dışa bağlılığımız söz konusudur” açıklamasında bulundu.

Doğal gazda hem konutların, hem sanayinin hem elektrik üretiminin tesislerinin ihtiyacını karşılamadan ülkemizi arzu ettiğimiz kalkınma seviyesine çıkarabilmemiz mümkün olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu hafta Türkmenistan'daydık. Türkmenistan'dan ülkemize gerek doğal gaz gerekse enerji naklini gerçekleştirmek üzere görüşmelerimizi yaptık. Üçlü zirve yaptık. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan olarak başarılı bir zirveden sonra hamdolsun aramızda kararlılığımızı ortaya koyduk” dedi.

Hükümete geldiğimiz de sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı hamdolsun bugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nüfusumuzun yüzde 85'ine yakınını doğal gaza kavuşturduk. Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli şebekemize aktarmak için hummalı bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. Aynı zamanda yeni keşiflerin müjdesini milletimizle paylaşmak için de çalışıyoruz. Benzer bir gelişme petrol keşfi ve üretimi alanın da yaşanıyor. Hem yeni sondajlar yapıyor, hem eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarak ardından daha büyük keşif ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Türk akım projesiyle bugün Avrupa'ya 18,5 Milyar küp gaz sevkiyatı yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm bu gelişmelerin bir diğer sonucu da ülkemizin sahip olduğu 2'si yüzen 4 LNG tesisi, 15 giriş noktası ve diğer avantajlarıyla dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri haline dönüşmesidir. Türk Akım projesiyle Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Macaristan'a gaz akışı sağlıyoruz. Bugün Avrupa'ya 18,5 Milyar metreküp gaz sevkiyatı yaptık. LNG yatırımlarımız ve gaz depolama tesislerimiz ülkemizin arz güvenliğini temin yanında enerji ticaretimize de olumlu etkileri olan gelişmelerdir. Saros'taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha güçlü bir konuma geleceğiz. Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellik Trakya doğalgazda enerjide bir hub haline gelecektir” dedi.

Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halen toplamda 20 milyar dolarlık bir yatırımın sürdüğü nükleer güç enerjisini de bu tabloya eklediğimizde enerjide bambaşka seviyeye yükseleceğiz. Orta Asya ve Akdeniz'deki yeni gelişmelerin ardından ülkemizin bu özelliği daha da pekişecektir. Türkiye'nin Libya ile anlaşmanın yol açtığı rahatsızlıkların gerisinde enerji alanındaki her yatırımın yarım asırlık, bir asırlık derinliğe sahip olması yatıyor. Siyasi ve diplomatik ortak ağımızı ortak ekonomik çıkarlar temelinde genişleterek diğer alanlarla birlikte enerjide yeni kazanımlar elde etmek için yoğun çaba harcıyoruz. Stratejilerimizi ve adımlarımızı bu alanda yapılan her yatırımın ve elde edilen her kazanımın nesiller boyu devam edecek etkilerini hesaba katarak belirliyoruz. Hiç şüphesiz bu noktaya milletimizden aldığımız güçlü destekle ülkemizin atılımlarını engelleme çabalarını aşa aşa geldik. Her projemizi sabote etme gayelerinin gerisindeki amaçları gayet iyi biliyoruz. Çevrecilik gibi bahanelerle önümüze döşenen mayınların hangi lobilerin desteklediğinin farkındayız. Geldiğimiz seviye bizi 2023 hedeflerimize yaklaştırmakla kalmayıp bizi Türkiye vizyonu için ihtiyacımız olan imkana kavuşmaya da yetmiştir. Önümüzdeki dönemde hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Enerji vizyonumuzu 2053 yılında dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirlediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Hedeflerimizi buna göre planlıyoruz. İklim değişikliğine karşı mücadele çalışmaları başta olmak üzere küresel uzlaşmaların tamamı da bu vizyonun içinde yer almaktadır. Türkiye'yi yeni projelerle, yeni yatırımlarla yeni heyecanlarla, yeni sevinçlerle buluşturarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasındaki hak ettiğimiz yere adım adım ilerleyeceğiz. Dün bizimle uğraşanlar bugün iş birliği için kapımıza geliyor. Bugün halen bizimle uğraşmayı sürdürenlerin yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacaklarından eminiz. Biz kimsenin eksiğine fazlasına bakmadan ilhamını medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilkeli, hakkaniyetli adaletli ve merhametli duruşumuzu hep koruyacağız. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz. Milletimizi Türkiye Yüzyıl'ına hazırlamaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda törene katılanlarla birlikte, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.