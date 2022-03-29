İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetlerin ardından Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yapılacağı Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetlerin ardından Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yapılacağı Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi.


Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu çerçevede iki ülke heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor. İki ülke heyetinin müzakerelerin yapılacağı Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne giriş yapmasının ardından Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da ofisine geldi.

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