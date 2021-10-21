Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünya sizi takip ediyor, ilk 5 demiyor, ilk 3'ün içindesiniz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrika'da bile gittiğim her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi. Şunu bilmelisiniz ki dünyada güçler, sizi takip ediyor. İHA'da ne yaptılar, SİHA'da ne yaptılar, AKINCI'da ne yaptılar. Çünkü siz ilk 5 demiyorum, ilk 3'ün içindesiniz. Bu her yiğidin karı değil, er kişinin karı, bunu da gerçekleştirdiğiniz için bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak sizlerle iftihar ediyor, gurur duyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden ve Sarıyer aile kabristanlığına defnedilen Özdemir Bayraktar'ın Esenyurt'ta bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar ailesine taziyelerini ilettikten sonra Baykar tesislerinde çalışanlara hitap etti.

“Dünyaya örnek teşkil eden kahramanlarsınız”

Baykar ziyaretinde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin 22. yüzyıla yürüyüş yolunda dünyaya örnek teşkil eden kahramanlarsınız. Attığınız adımlarla ürettiğiniz şu İHA-SİHA'larla adınızdan sadece bu yıl değil bundan sonraki yıllarda da hep bahsettireceksiniz. Bu işin bu sürecin kahramanı Allah rahmet etsin Özdemir Bayraktar ağabeyimizdi. Benim 40 yıla yakın bir mazim var. Biz beraber siyaset yaptık, il başkanıydım, o da benim il yönetim kurulundaydı. Özdemir Bey çok nüktedandı. Sizlerle fırsat buldukça paylaşmıştır. Az önce içeride kardeşlerine ve çocuklarına da onu söyledim. Bu ifadelerini bunların muhakkak kitaba almalısınız ve bir hatıra olarak inşallah bunu da yayınlamalısınız. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri, bu eserler Özdemir Bey, ülkemizin geleceğine evlatlarıyla, kardeşleriyle beraber çok büyük bir eser bıraktı. Mutluyum, Afrika'ya çıkarken hastanede ziyaretine gittim. O ziyarete gittiğimde kendisiyle elhamdülillah helalleşme fırsatı bulduk, öyle ayrıldık. Bu da beni mutlu eden bir durumdur. Bir dünürün, ağabeyim, kardeşim olarak bunu da kendisiyle gerçekleştirdiğim için mutluyum. Tarih, Özdemir Bayraktar'ı inanıyorum ki, sizlerle beraber bayraklaştırarak anacaktır. Sizler onun kahramanlarısınız. Onlarla beraber bu mücadeleyi, kahramanlığı birlikte yürüttüğünüz sizlerle beraber AKINCI'yı uçurduk, kim bilir daha nice akıncılar inşallah uçuracağız. Temennim odur ki inşallah gökkuşağını da beraber uçururuz. Fazla zamanımız yok, bunları da birlikte uçurmamız lazım” dedi.

“Dünya sizi takip ediyor, ilk 5 demiyor, ilk 3'ün içindesiniz”

Afrika ziyaretinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakın Afrika'da bile gittiğim her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi. Şunu bilmelisiniz ki dünyada bu güçler, sizi takip ediyor. İHA'da ne yaptılar, SİHA'da ne yaptılar, AKINCI'da ne yaptılar. Çünkü siz ilk 5 demiyorum, ilk 3'ün içindesiniz. Bu her yiğidin karı değil, er kişinin karı, bunu da gerçekleştirdiğiniz için bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak sizlerle iftihar ediyor, gurur duyuyorum. Şu anda karşımda bin 500 genç mühendis var. Bunlarla beraber elhamdülillah Özdemir Bayraktar ağabeyimizin evlatlarıyla, kardeşleriyle bu muhteşem müessese de yarınlara kalan hoş bir seda var. Bu iş burada kalmamalı, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bu yolculuğa devam etmeliyiz. Allah sizlerden razı olsun, Rabbim gayretimiz daim etsin” diye konuştu.