Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminin ardından Kısıklı'da halka seslendi. Erdoğan Kısıklı'da yaptığı konuşmanın ardından eşi Emine Erdoğan'la birlikte Atatürk Havalimanı'na otobüsle geldi. Havalimanı girişinde toplanan kalabalığı selamladı. Erdoğan daha sonra kendisini bekleyen uçağa binerek Ankara'ya hareket etti.