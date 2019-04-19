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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu’nun cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından Şahinoğlu'nun tabutuna omuz verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iş dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinoğlu'nun tabutuna omuz verdi. Şahinoğlu'nun naaşının cenaze aracına konulmasının ardından Erdoğan bir süre aracın yanında bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze aracı gittikten sonra camiden ayrıldı. Şahinoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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