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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisini ziyaret için helikopterle İstanbul'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden ayrılarak Fatih sondaj gemisine olan ziyaretini gerçekleştirmek üzere Zonguldak’a helikopterle geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinden ayrılarak Fatih sondaj gemisine olan ziyaretini gerçekleştirmek üzere Zonguldak'a helikopterle geçiyor.


İstanbul'da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih sondaj gemisine gerçekleştireceği ziyarete gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te helikopterle gemiye çıkarak doğalgaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Zonguldak'taki Fatih gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşılayacak.

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