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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra ilk cuma namazıyla birlikte ibadete açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ilk cuma namazıyla birlikte ibadete açılmasının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. İlk namazın kılınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli türbeyi birlikte gezerek dua etti.

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