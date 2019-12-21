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Cumhurba?kan? Erdo?an, Fatih'te bozac?da vatanda?larla sohbet etti

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 2019 Necip Faz?l ?d?lleri program?n?n ard?ndan Fatih’te bulunan bozac?ya giderek vatanda?larla sohbet etti.

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 2019 Necip Faz?l ?d?lleri program?n?n ard?ndan Fatih'te bulunan bozac?ya giderek vatanda?larla sohbet etti.


Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Hali? Kongre Merkezi'nde d?zenlenen 2019 Necip Faz?l ?d?lleri t?reninin ard?ndan Fatih'teki bozac?ya gitti. Cumhurba?kan? Erdo?an'?n geldi?ini g?ren vatanda?lar ?a?k?nl?klar?n? gizleyemezken, soka?a ??karak foto?raf ?ektirmek i?in adeta birbirleriyle yar??t?. Cumhurba?kan? Erdo?an, burada k???k ?ocuklarla yak?ndan ilgilenerek, vatanda?larla sohbet edip, foto?raf ?ektirdi.

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