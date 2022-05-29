Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fethin 600'üncü yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık”

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı kutlamalarında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki ‘kaçacak' iddiasına da yanıt veren Erdoğan, “Bugüne kadar bize ‘kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fethin 569'uncu yıldönümünde 560 bin kişinin karşısında olduğunu söyleyerek, “Sizler İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Rabbime beni böyle şanlı bir milletin ferdi olarak dünyaya getirdiği için hamd ediyorum. Rabbime, bana bu fetih nesline hizmet etme şerefi bağışladığı için hamd ediyorum. Rabbime bizleri bugün burada, şu güzel iklimde buluşturduğu için hamd ediyorum. Bugün İstanbul'un fethinin 569'uncu yıldönümü. Ve Cumhur ittifakı olarak bir aradayız. Bu yıl dönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600'üncü yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız, yarın ülkemizin hakikatleri olarak önümüze çıkacaktır. Fetihler işte böyle çağlar üstü olur. Çağlar işte böyle açılır ve böyle kapanır” dedi.

“İstanbul'un fethi, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührüdür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'un fethi, dahiyane planların, büyük emeklerin, ustaca hazırlıkların, emsalsiz fedakarlıkların, sarsılmaz bir azmin ve kararlılığın neticesinde gerçekleşmiştir. Esasen bizim tarihimizde kolay kazanılmış hiçbir zafer yoktur. Ama İstanbul'un fethi, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührüdür. Şimdi buradan sesleniyorum; fethin 569'uncu yılı mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin daha nice yılları, asırları şimdiden mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in asırlardır izini takip eden torunlarından Allah razı olsun. Bugün de Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren evlatlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

“Bütün bu felaketler karşısında Türkiye bu yanlış gidişe ‘durun' demenin gayreti içerisinde”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın kubbesinden gelen çatırtılar kimi zaman salgın hastalık, kimi zaman doğal afet, kimi zaman kıtlık, kimi zaman oluk oluk akan kan olarak karşımıza çıkarken işte biz bu hissiyat içinde ne diyoruz: Durun kalabalıklar. Şimdi Rusya Ukrayna'da, durum bu mu? Felaket bu mu? Bütün bu felaketler karşısında Türkiye ne yapıyor? İşte bu yanlış gidişe ‘durun' demenin gayreti içerisinde. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ‘durun' diyoruz. Akdeniz'de, Ege'de ‘durun' diyoruz. Ukrayna'da, Kırım'da ‘durun' diyoruz. Bosna'da, Balkanlar'da ‘durun' diyoruz. Karabağ'da, Kafkaslar'da ‘durun' diyoruz. Filistin'de, Türkistan'da, Arakan'da ‘durun' diyoruz. Bu karanlık kubbenin ülkemizdeki aparatlarına da ‘durun' diyoruz” şeklinde konuştu.

“Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz”

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine bir yol açmaya çalışırken bunu sabote edecek işler yapmayın. Türkiye asırlık sorunlarının çözümü için sınırları boyunca güvenlik koridoru oluşturacak operasyonlar gerçekleştirirken buna zarar erecek davranışlar sergilemeyin. Bize akıl veriyor, ne diyor ‘Gidin Esed ile görüşün.' Sen görüşüyorsun yeter zaten. Biz, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristleri biz yere gömüyoruz. Ve devam edeceğiz. Teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

“Bize ‘kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki ‘kaçacak' iddiasına da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Bugüne kadar bize ‘kaçacak' diyenlerin hepsi de zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Kimi terör örgütlerine sığınarak kaçtı, kimi yabancı istihbarat örgütlerinin kucağında kaçtı: Almanyalı olanlar var, Fransalı olanlar var, Belçika'da, Hollanda'da olanlar var. Bunlar da oralara gittikleri zaman onlarla sohbet ediyorlar. Kimi kılık değiştirip kamyon kasasında, bot üstünde kaçtı. Kimi darbecilerin açtığı yoldan belediye başkanının evine kaçtı. Nasıl kaçarlarsa kaçsınlar hepsinin de ihaneti önünde sonunda ortaya çıktı. Allah ömür verirse kimin son nefesine kadar bu ülkeye hizmet edeceğini, kimin kaçıp gavurun kılıcını çalacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü biz bu ülkenin ve milletin sevdalısıyız” ifadelerini kullandı.

“Millet Bahçemizi inşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız”

Konuşmasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Erdoğan, “Bu alan İstanbul'un en büyük Millet Bahçesi olacak. Sınır güvenliğinden her konuya karşıdakilerin safında olanlar, fethin manasını kavrayamaz. Millet Bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan dikilecek. Spordan kitap okumaya, yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütüleceği alan olacak. 1 milyon insanın yararlanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Afet toplanma alanı olarak hizmet verecek. Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız. Emeği geçen bakanlıklar ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.