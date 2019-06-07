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Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe’nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı. Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.

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