Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.