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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı Miller'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti. Görüşmede, Rus gazının Türkiye'ye arzı ve Türkiye'de gaz merkezi oluşturulma ihtimalleri ele alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması ihtimallerinin yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alındı.

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