İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası’nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası'nın açılış törenine katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Erdoğan, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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