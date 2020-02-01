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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Vahdettin Köşkü'nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo’yu Vahdettin Köşkü’nde öğle yemeği programı sebebiyle kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeği programı sebebiyle kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo'yu Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeği programında ağırladı.

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