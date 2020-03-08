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Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programını düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı video salonda bulunan konuklara duygusal anlar yaşattı. Duygulandıran video karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

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