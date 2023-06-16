İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde karne törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi’nde karne törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde karne törenine katıldı. Erdoğan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vaniköy Camii'nin açılışının ardından Haydarpaşa Lisesi'ne geçti. Karne töreninde öğrencilere karnelerini dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra öğrenciler tarafından imal edilen ve TEKNOFEST'te üçüncülük elde eden robotu yakından inceleyen Erdoğan, robot hakkında bilgi aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.