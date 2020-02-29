Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib şehidinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı. Şehit Emre Baysal, yoğun katılımın olduğu cenazede dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Suriye'de, belki Libya'da, belki çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra de yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca TSK güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine iştirak etti. Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen cenazeye şehidin acılı ailesi, yakınları, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, askeri personeller ve emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede acılı aileye taziyelerde bulundu. 25 yaşında şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan vatandaşlar ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye sloganlar attı.

Cenazede halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda musallada, sandukası içerisinde bulunan Emre şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz biliyoruz ki şehitlerimiz sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Az önce değerli müftümüz söylenmesi gerekenlerin hepsini söyledi. Rabbimizin müjdesi zaten çok açık net ortada. ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Sandukada Emre kardeşimiz bize bu haliyle sesleniyor. Bizler de şu anda vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımızı kardeşimizi sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece kalbi selim ile aklıselim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu ulu makama uğurluyoruz. Şu anda Suriye'de belki Libya'da belki çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra de yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu anlayışla zaten şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda derken Akif merhum, bu anlayışla bunu söyledi. Bu topraktan sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Bu topraklar sıradan topraklar değildir. Yoksa arazi olur. Ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman şühedanın fışkırdığı toprak olur” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze namazı, ikindi namazını müteakiben kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından cenaze aracına taşınan şehidin tabutuna omuz verdi. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.