Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İkinci parti aşımız, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, “İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir” dedi. Ayrıca restoranların açılması ile ilgili konuşan Erdoğan, “Kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazını kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İkinci parti aşımız, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir”

Çin'den gelecek ikinci parti aşıların tarihi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız, nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışma ile birlikte kademelendirme belirlenerek, kademe çerçevesi içerisinde aşı süreci devam edecek” dedi.

Restoranların ne zaman açılacağına dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Restoran işletmeciliği konusu ile ilgili olarak ise kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Elimize gelen verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir” ifadelerine yer verdi.

“Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir”

“Biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür” diye konuştu.

Reform paketi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde de özellikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili olan çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı inşallah yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle operasyonlar yapılmaz. Benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur” şeklinde konuştu.