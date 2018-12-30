Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul öyle bir şehir ki, böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul'a TBMM Başkanımızı aday olarak gösteriyoruz. İstanbul öyle bir büyük şehir ki İstanbul'a bu noktada sadece böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır dedik ve Binali Yıldırım kardeşimizi aday olarak gösterdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen Teşkilat Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve partililer katıldı.

“Sayın Sözen sen İstanbul'da yaşamıyordun herhalde, uzayda mıydın?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Sayın Sözen açıklama yapmış, ilgimi çekti. İnanıyorum ki sizin de ilginizi çekecektir. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı ve Nurettin Sözen yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkat çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Hem profesör, hem doktor olacaksın böyle bir değerlendirmeye nasıl yaparsın. ‘Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim' diyor. O zaman grevler varmışta çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun, yoksa uzayda mıydın? Ümraniye'de bir vahşi depolama alanı vardı. O vahşi çöp depolama alanına sen nasıl fırsat verdin önce bunun hesabını ver. CHP çöp demek, hava kirliliği demek, susuzluk demektir. Sayın Sözen İstanbul'un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın. Yalova'dan tankerle su getirdiğin su Kuruçeşme'ye yeter mi? Sen nasıl profesörsün. Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı, bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Siyasetçi olarak grevleri ortadan kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok, bu olmuyorsa işçinin hakkını hukukunu gözetiyorsun. Böylece de grevsiz bir toplum meydana geldi. Şimdi İzmir'de İZBAN'da grev var. Niye çözmüyorsunuz. CHP mantığında grev var onunla övünüyor ya, onunla yaşamak kendisi için gurur, tamamda o insanlar için çiledir. CHP çiledir. Biz halkımıza bu çileyi çektirmedik, bu zulmü yaptırmadık. Susuzluk hava kirliliği çöpte kurtardık. Yolsuzluk, yasaklar, yokluk bizim dönemde olmadı, biz bunlardan kurtardık” dedi.

“İstanbul öyle bir şehir ki, böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın aday gösterilmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti olarak bu güne kadar 14 milletvekilliği, belediye başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve halk oylamasına katıldık. Hepsinden birinci çıktık. Bizim için her seçim milletimizin karşısında yaptıklarımızın hesabını verdiğimiz, yapacaklarımızın teyidini aldığımız imtihandır. Şimdi yeni bir imtihanın arifesindeyiz. İstanbul'a TBMM Başkanımızı aday olarak gösteriyoruz. İstanbul öyle bir büyük şehir ki İstanbul'a bu noktada sadece böyle güçlü bir belediye başkan adayı yakışır dedik ve Binali Yıldırım kardeşimizi aday olarak gösterdik. CHP'de böyle bir bakış yok” diye konuştu.

"Biz kapımızı asla kapalı tutmayız, hoşgörü sahibiyiz, biz gelene hayır demeyiz”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talep etmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlçe belediye başkanını gösterdi. Hayırlı olsun. Bizden randevu istemiş, bende verin dedim kapımız açık. Biz kapımızı asla kapalı tutmayız. Her ne kadar genel başkanları böyle bir şeye sıcak bakmıyorsa da ben kendilerinin bu talebine buyursun gelsin çayımızı içsin dedim. Bizim karakterimizde bu var. Biz hoşgörü sahibiyiz biz gelene hayır demeyiz. 31 Mart 2019 seçimlerinde ülkemize ve şehirlerimize verdiğimiz hizmetler konusunda milletimiz sigaya çekecek. Şu anda 700'e aşkın kardeşimiz var. Ana kademe, kadın kolları, belediye başkanlarımızı, adaylarımız var. Hep beraber burada beraberiz. Bundan sonra oturup sohbet edeceğiz” diye konuştu.