Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul'da liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak mutluluk duyacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer İstanbul'umuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İstanbul'da liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız”

Ukrayna'daki gelişmeler ile ilgili konuşan Erdoğan, “ Dün Zelenski ile görüşmemiz oldu. Bugün de saat 16.00 gibi Putin'le görüşmemiz olacak. Her iki liderle de yapacağımız görüşmelerde ön görüşmeler neticesinde varılan mutabakat diyeyim, bunun getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Zelenski'nin olumlu bakışı var, Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı söz konusu idi. Tarih olarak onlar belirleyecek, eğer İstanbulumuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde de olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Karadeniz'de çıkan mayınlar ile alakalı konuşan Erdoğan, “Mayınlar noktasında, bunlar biliyorsunuz imha edildi. Özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ciddi bir takibin, çalışmanın gayreti içinde. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanımız başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri süreci takip ediyor. Şu an için sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız” diye konuştu.