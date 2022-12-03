İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bir araya geldi. Şanlıurfa ziyareti öncesi gerçekleştirilen buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerin sorunlarını dinledi. Programa katılan minibüs odaları başkanları ve çok sayıda şoför, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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