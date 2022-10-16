Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gören madencileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında yaralı olarak kurtarılıp İstanbul'a getirilen işçileri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bartın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında Cuma günü saat 18.15 sırlarında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 41 can kaybı yaşanırken yaralanan 6 işçi Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaralıları hastanede ziyaret etti. Erdoğan, yaralı madencilerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, durumu ağır olan 5 işçinin tedavi süreci hakkında bilgi alırken, şuuru açık olan bir madenciyi odasında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.