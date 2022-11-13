Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Caddesi'nde patlama) 6 can kaybı 53 yaralı var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Taksim'de yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün saat 16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay mahalline emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş, yaralılarımızın süratle çevre hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırın faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsuları ile ortaya çıkartılarak faillerin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar" ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaşanan can kaybı ve yaralı sayılarını da açıklayan Erdoğan, "İstanbul Valimizden aldığım bilgiye göre 4'ü olay yerinde 2'i hastanede hastane olmak üzere 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise 53. Hastanelerde gerekli müdahaleler yapılıyor. Zannediyorum kısa zamanda bu vatandaşlarımız da taburcu edilecektir" şeklinde konuştu.