Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane - İstanbul Metrosu test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürüşte çocuklar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılış törenine katıldı. Açılıştan sonra Erdoğan metro hattının test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünde çocuklar da eşlik etti. Çocuklar Erdoğan'a, “Sizi çok seviyorum başkanım” dedi.

Erdoğan, çocuklarla birlikte şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla birlikte şarkı söyledi. Erdoğan'la çocuklar arasında eğlenceli diyaloglar yaşandı. Bir çocuğa karne nasıl diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdir yanıtını aldı. Çocuklardan biri, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyledi.