Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri ile iftar programından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası yaptığı açıklamada, "Hep niyazımız o dur ki Ramazan-ı şerife kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Sizler yüreği yanık Diyarbakır anneleri olarak nice ramazanları bayramları evlat hasretiyle geçirdiniz. Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğer parelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Bazı ailelerimiz evlatlarına kavuşurken bazıları henüz erişemedi. Kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur. Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütü hem iç kamuoyunda, hem uluslararası kamuoyunda zor duruma düşmüştür. Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içindi ve ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla eylem faaliyetlerini iyice azalttığı örgüt Diyarbakır annelerinin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır. Evlatlarına kavuşan ailelerimizle beraber sadece biz sevinmekle kalmıyoruz. Bütün milletimizin yüreğine su serpiliyor. Aynı şekilde ailelerine geri dönen her mensubun ardından örgüt, telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaşıyor. Allah'tan bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi hürmetine buradaki kardeşlerim başta olmak üzere yüreği hasretle kavrulan tüm anneleri ve babaları, bir ana önce evlatlarına kavuşturmasını diliyorum.” dedi.

“Kandili çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak”

“Sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden kırıyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son terörist etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız ailesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürekli daha ileriye taşıyarak sürdüreceğiz. Sadece ülkemizdeki değil, Irak ve Suriye'deki kardeşlerimizi de adeta kiralık katilleri ordusuna dönüşen bölgemizde hesabı olan güçler arasında kucaktan kucağa devredilen bu örgütün kirli ağından Allah'ın izniyle kurtaracağız. Türkiye'de başaramadıklarını Suriye'de deneyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakta kararlıyız. Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak onlar için karanlık olacak. Hiç endişeniz olmasın biz buna imanızı var. Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız. Kardeşliğimizi yıkarak bölgemizi sömürge zincirine bağlamak, sinsi senaryolarına alet etmek isteyenlere tek yürek tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz. Sizler bu şanlı duruşun sembolü olarak her biri kendi evladınız mesafesindeki 84 milyonun tamamına güç verdiniz, sizi yıldıramadılar. Birdiniz 1 bir şehir olduğunuz, iki şehir olduğunuz her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti” diye konuştu.

“Devletimiz kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korumanın yanında yeni hayatını kurmasına destek verecektir”

Annelerin önemine değinerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Annelerinizi mağdur etmeyin sizi bu noktaya getrin anneleriniz onları üzmeyin. 9 ay 10 gün sizi karnında büyüten ondan sonra da bu yaşa getiren annelerinizi üzmeyin. Bir an önce ne yapın ne edin ama annelerinize dönün. Çünkü onların sürekli gözleri yaşlı, onlar sürekli sizi bekliyor. Şunu unutmayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletimiz kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korumanın yanında yeni hayatını kurmasına destek verecektir. Ecdadımız ne diyor, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Biz böyle bir geleneğini varisleri olarak başka türlü hareket etmemiz düşünülemez. Siz Diyarbakır annelerinin nezdinde tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Kadir Gecesi'ni de tebrik ediyorum. Gabar'ı, Cudi'yi Tendürek'i bunların başına çökerttik mi? İnlerine girdik daha da gireceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin birlikte zaferi olacak. Bir kez daha sizlerin tüm annelerin bu güzel günün tebrik ediyorum. Rabbim Kadir Gecesi'nin feyzinden istifade edenlerden eylesin” şeklinde konuştu.