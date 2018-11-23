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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir üniversitenin temel atma töreni öncesi Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir üniversitenin temel atma töreni öncesi Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de katıldığı programdan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua okudu. Mezarlıkta yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra özel bir üniversitenin temel atma törenine geçti.

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