Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aştı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı ise 3 bin 800. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç Vahdettin Köşkünde ortak basın toplantısı düzenledi.

“Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Ortak tarih ve kültürü paylaşan Türkiye ile Karadağ arasında ilişkiler en üst düzeydedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ele aldık, etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Daha sonra da heyetler arası çalışma yemeği ile birlikte gerek şu ana kadar olan durum, gerek bundan sonraki geleceği de değerlendirme fırsatı bulduk. Geçen yıl Karadağ'a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu senenin ilk 11 ayındaki, rakam geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 49'luk bir artış yaşandı. Mevcut tablo ile 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı ise 3 bin 800. Çok çok önemli bir adım” dedi.

“NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TİKA, restorasyon eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken, Yunus Emre Enstitümüz de Türk sanat ve kültürünü Karadağlı dostlarımızın evlerine taşıyor. TİKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon Euro'yu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı son 25 yılda 500 bine ulaştı. Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ'da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz” dedi.

"Eğer gelişeceksek, ileri gideceksek güvenli bir şekilde gitmeliyiz"

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ise, “Bu davetten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Birçok alanları ele almıştık, ekonomik gelişmeleri konuşmuştuk. Altyapı, enerji, su, ormancılık, sağlık ve eğitim alanında konuları ele aldık. Yeni ticari hacminin büyümesi konusunda konuşmuştuk. Eğer gelişeceksek, ileri gideceksek güvenli bir şekilde gitmeliyiz. Bugün dostane ve açık görüşmeler gerçekleştirdik. Dostane ilişkilerimizin gelişmesinde önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum” dedi.