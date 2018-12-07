Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'dan komşusu Kadir Turgut'un cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan komşusu ve dava arkadaşı Kadir Turgut'un cenaze namazına katıldı. Erdoğan cenaze namazında yaptığı konuşmada, "Kimse şöyle makam sahibiyim. Böyle bir şeye sığınmasın. Zamanı geldiği zaman emanet sahibi mutlak olan Rabbimize gidiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında hayatını kaybeden Kasımpaşa'dan komşusu Kadir Turgut'un Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Turgut'un yakını kılındı.

Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir süredir Kadir Amcamız rahatsızlık içerisindeydi. Benim hem bir dava arkadaşım oldu hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farklılığı dava ve yol arkadaşı olmaktan bizi alıkoyamadı. Böyle bir durumumuz söz konusu oldu" dedi.

Kimsenin makam sahibi olma gibi şeylere sığınmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse 'makam sahibiyim' böyle bir şeye sığınmasın. Zamanı geldiği zaman emanet sahibi mutlak olan Rabbimize gidiyor. Burada görüldüğü gibi ondan sonra İmam 'Er kişi niyetine" diyor. Bu kubbede hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize. Bu kubbede hoş bir seda bırakamazsak vay halimize. Birliğimiz beraberliğimiz çok önemli. Hele hele Yedi düvelin Müslümanlara saldırdığı böyle bir dönemde. En büyük vaaz buraya bakıp nasihati alabiliyorsak ne mutlu bize. Aksi takdirde vay halimize" dedi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Turgut'un tabutuna omuz verdi. Turgut'un naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.