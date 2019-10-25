Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye'de olduğu gibi”

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslenerek, “Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye'de olduğu gibi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan, namazın ardından camide vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Sevgili kardeşlerim, öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak hocanın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'de 'Vellezine meahü eşiddau alel kuffari', kuffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim, Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye'de olduğu gibi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında Saff Suresi'nden bir bölüm okuyarak, “İnşallah Suriye'de rabbim bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.'(Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele). Şu anda olduğunu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun” dedi.