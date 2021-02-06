Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisini yenilemeyen, kadrolarını güncellemeyen statükoya mahkum olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız. Siyasette olduğu gibi sivil toplumda da görev değişimi işin tabiatı gereği bir zorunluktur. Kendisini yenilemeyen, kadrolarını güncellemeyen bu tür yapılar bir müddet sonra statükoya mahkum olur. Burada esas mesele değişim sürecini tıpkı bir bayrak yarışı olarak görüp kopmalara, ayrılıklara, küskünlüklere sebebiyet vermemektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Bizde makamlar, mevkiler, koltuklar davamıza hizmet için birer vasıtadan ibarettir. Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz. Bizler oturduğu koltuklardan sahip olduğu payelerden güç alan değil, bu payelere güç veren insanlar olmalıyız. En alttan en tepeye kadar herkes millete ve ümmete hizmet davasının birere neferi olduğunu unutmadan çalışmalıdır. Siyasette olduğu gibi sivil toplumda da görev değişimi işin tabiatı gereği bir zorunluktur. Kendisini yenilemeyen, kadrolarını güncellemeyen bu tür yapılar bir müddet sonra statükoya mahkum olur. Burada esas mesele değişim sürecini tıpkı bir bayrak yarışı olarak görüp kopmalara, ayrılıklara, küskünlüklere sebebiyet vermemektir. Şayet değişim, kadrolarımız açısından yaprak dökümüne dönüşüyorsa, orada çok ciddi sorun var demektir. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin önümüzdeki dönemde bu hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyorum. Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş fakat şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeliyiz. Ne kadar farklı olursa olsun meselesi millet, memleket olan herkese kapımızı açık tutmalıyız. Davamıza husumeti artık ayyuka çıkanlar dışında, herkesi birlik çatısı altında birleştirmeye buluşturmaya çalışmalıyız” dedi.

“1 milyon 300 bin yeni üyeyi de partimize kazandırdık”

AK Parti bünyesinde geçen seneden beri sürdürülen yeni üye seferberliğinin örnek teşkil ettiğini söyleyen Erdoğan “Bu çalışmayla bir taraftan mevcut üyelerimizle bağlarımızı tazelerken aynı zamanda 1 milyon 300 bin yeni üyeyi de partimize kazandırdık. Yine bu süreçte eksiklerimizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi, vatandaşlarımızın bizden beklentilerini sahada bizzat görme fırsatı bulduk. İnsanlarımızı bölmeye, bizden koparmaya yönelik art niyetli girişimlerin arttığı bir dönemde bu çalışmalarımızla Avrupa genelinde yeni bir kardeşlik rüzgarı estirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle 2023'e giden süreçte, bu konuda sizlerden azami çaba bekliyorum” diye konuştu.

“Salgın sürecini Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir”

Son bir yıldır tüm insanlığın korona virüs salgını ile mücadele ettiğini belirten Erdoğan “Yurt içinde ve yurt dışında, salgından dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı, yaşlı bakım evlerinden hepimizin yüreğini dağlayan görüntülerin yansıdığı durumların hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Defnedecek mezar bulamadılar. Böyle bir noktaya geldiler. Sadece sınırlarımız içinde yaşayan vatandaşlarımızı değil, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailesi ile buluşturduk. Yaşadıkları ülkelerde tedavi imkanı bulamayan 233 vatandaşımızı ambulans uçak ile Türkiye'ye getirdik. Dost kara günde belli olur anlayışı ile ülkemizden yardım talep eden 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Yine bu dönemde aralarında bin 8'er yataklı 2 acil durum hastanesi ile 2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi 16 hastaneyi hizmete açtık” ifadesini kullandı.

"Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve terör başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan saldırıların tesadüfi olmadığını söyleyerek “Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, en son Dağlık Karabağ'da bileğini bükemeyenler, asimetrik yöntemlerle, asılsız iddia ve ithamlarla çelme takmaya çalışmaktadır. Avrupa'da korona virüs salgını ile beraber artık iyice ortaya çıkan Türk ve Müslüman düşmanlığının sebeplerinden biri de işte budur. Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor. Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar, fikir özgürlüğü parantezine alınarak ısrarla görmezden geliniyor. Eş zamanlı olarak Avrupa İslam'ı, Fransa İslam'ı, Avusturya İslam'ı gibi projelerle Müslümanlar çift yönlü bir cendereye alınıyor. Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir. Sizlerden ricamız İslam düşmanı muamelelerin büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirmenizdir. İlgili tüm kurumlarımız özellikle eğitim ve din hizmetleri alanında üzerine düşenleri yapıyor. Bununla birlikte bu alanda halen ciddi eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Sizlerin de eğitim çalışmalarına dahil olmanızda bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Avrupa'daki Türklerin müreffeh geleceği için gereken adımları hep birlikte atmaya devam edeceğimize inanıyorum.” dedi.